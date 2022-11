Alors qu’il devait être exposé entre les murs du musée des Confluences à partir du 16 décembre, le squelette d'un Tyrannosaurus rex mâle restera au placard jusqu’à nouvel ordre. Par "prudence" et dans l’attente de "recherches complémentaires".

C’est par un communiqué laconique que le musée des Confluences a annoncé mardi la mise en suspens de l’arrivée d’un spécimens Tyrannosaurus rex mâle, qui devait être présenté pour la première fois au monde à partir du 16 décembre. En quelques lignes, les services du musée expliquent que par "prudence" et "dans l’attente de recherches complémentaires" l’accueil de Ryker est mis en suspens.

Un doute sur son origine ?

Une surprise alors que l’arrivée à Lyon pour un an du quatrième Tyrannosaurus rex le plus complet jamais découvert, avec 73 % de son squelette fossilisé, avait été très largement relayée par le musée. Pour le moment difficile d’en savoir plus sur les doutes qui pèsent sur Ryker, mais la direction du musée a tout de même estimé nécessaire de préciser dans son message à la presse que depuis son ouverture "le musée des Confluences a toujours défendu, parmi ses priorités, la rigueur scientifique, le respect de ses publics et la qualité de ses expositions".

Plus loin, elle ajoute que ce délai "doit permettre au musée de s’assurer que la présentation de Ryker répond aux valeurs et à l’éthique de l’établissement, ainsi qu’à son projet scientifique et culturel". Il y aurait-il des doutes sur son origine ou sa provenance ? Contacté afin d'obtenir plus d'éléments le musée des Confluences ne nous a pas encore répondu.

Un squelette découvert aux États-Unis

Long de 11 mètres et haut de 3,7 mètres, Ryker a été découvert aux Etats-Unis, dans le Montana. Des milliers d'heures de travail ont été consacrées à l'identification de chacun des os du squelette. Son crâne, particulièrement remarquable, contient tous les os les plus significatifs. Ryker offrirait un témoignage rare sur la lutte pour la survie des dinosaures. En effet, ses os sont parfois cassés ou endommagés indiquant un combat constant pour sa survie. Le squelette révèle notamment plusieurs traces de morsures. C’est en tout cas ce dont on pensait être sur avant la mise en suspens de son exposition.