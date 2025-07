Le 7 juillet à 18h30, l'université Lumière Lyon 2 propose à ses futurs élèves d'assister à un webinaire informatif pour préparer la rentrée.

Alors que l'étape Parcoursup se poursuit, l'Université Lyon 2 propose à ses futures recrues d'assister à un webinaire d'informations. Dispensé le 7 juillet à 18h30, l'atelier vise à anticiper la rentrée en répondant aux questions des prochains étudiants admis au sein de l'établissement.

Au programme du rendez-vous en ligne : des informations sur les formalités d'entrée et sur l’organisation et la programmation de la rentrée, la présentation des "personnes ressources" et services qui faciliteront l’intégration à l’université, des conseils pour préparer au mieux sa future vie étudiante, des témoignages d’étudiants et un temps de questions-réponses.

Les intéressés sont invités à se rendre sur le lien du visio sans inscription au préalable. Un replay du webinaire sera également disponible quelques jours après l'événement sur le même lien.

