Huit jeunes lyonnais à la découverte de l’Union européenne

Du 30 juin au 4 juillet, puis du 7 au 11 juillet, huit jeunes lyonnais participent à un programme de découverte sur l’Europe à Lyon et Turin mené par la Ville de Lyon.

Comprendre et mieux connaître l’Europe et l’impact de l’Union européenne sur Lyon. Telle est l’ambition du programme l’Europe au cœur (de ma ville !) initié par la Ville de Lyon. Né de réflexions menées lors des 10e Universités européennes de l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE) en octobre 2024, le programme propose à huit jeunes lyonnais majeurs de partir à la découverte de projets financés par l’Union européenne et de participer à des activités autour de l’Europe.

Pour élaborer ce programme, la Ville de Lyon a collaboré avec la Maison des Européens Lyon (MDEL), association labellisée Europe Directe. Cette dernière informe le grand public sur les actions de l’Union européenne et encourage le débat autour de l’Europe. D’autres associations plus locales ont également participé à la création du projet.

Avec l’Europe au cœur (de ma ville !), la Ville de Lyon "affirme sa volonté d’encourager l'engagement européen des jeunes générations, en rendant visibles les bénéfices concrets de la construction européenne dans leur quotidien, tout en valorisant les opportunités que l’UE apporte en matière de mobilité, d’interculturalité et d’ouverture au monde", précise-t-elle dans un communiqué ce jeudi.

Lire aussi : Lyon accueillera le plus grand événement de sport inclusif d'Europe en juillet