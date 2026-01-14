Grégory Doucet veut mettre en place un "droit d'interpellation d'initiative citoyenne" en cas de réélection en mars prochain. Un processus qui permettrait aux Lyonnaises et aux Lyonnais de solliciter l'exécutif municipal.

Grégory Doucet n'en finit pas de dérouler ses annonces programmatiques pour mars prochain. Dans un nouveau communiqué transmis à la presse ce mercredi matin, il explique vouloir mettre en place, en cas de réélection, un "droit d'interpellation d'initiative citoyenne". Un nouveau dispositif qui devrait permettre aux Lyonnaises et aux Lyonnais de "solliciter l'exécutif et les élus de la Ville".

Si Jean-Michel Aulas, principal concurrent du maire sortant, n'a cessé depuis le début de la campagne de dire qu'il voulait redonner la parole aux habitants, Grégory Doucet veut "garantir à toute mobilisation d'intérêt collectif d'être entendue et traitée à son juste niveau".

Concrètement, ce droit d'interpellation citoyenne permettra à n'importe quel habitant de lancer une pétition sur un sujet qui "devra évidemment relever des compétences de la ville, respecter les principes républicains et relever de l'intérêt collectif" détaille le camp du candidat.

Une votation citoyenne à 30 000 signatures

Si la pétition atteint 500 signatures, une médiation entre les pétitionnaires et les élus ou les services techniques sera organisée. À 15 000 signatures, une convention citoyenne verra le jour, composée de plusieurs dizaines d'habitants tirés au sort. Cette convention à l'échelle de la ville aura la possibilité de faire une proposition au conseil municipal.

Enfin, si la pétition récolte 30 000 signatures, une votation citoyenne sur le sujet sera organisée. "Ce sont les électeurs qui pourront ainsi décider du sujet" précise Grégory Doucet, prenant exemple sur ce qui existe en Suisse. "Le droit d’interpellation citoyenne viendra compléter les dispositifs existants en allant écouter la parole là où elle se trouve, y compris en dehors de nos instances participatives" complète le camp du candidat.

Pour pouvoir être prises en compte par la Ville, les pétitions devront être hébergées sur sa plateforme Oyé, plateforme utilisée notamment pour les budgets participatifs à Lyon. La liste Pour Vivre Lyon explique également que tous les Lyonnaises et Lyonnais, dès l'âge de 16 ans, et pas seulement celles et ceux inscrits sur les listes électorales, pourront participer à ce dispositif. "Un choix politique fort pour inclure la jeunesse et toutes celles et ceux qui vivent Lyon au quotidien" concluent Grégory Doucet et son équipe.

