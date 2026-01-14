Actualité

"Il a tout pour réussir" : Benzema réaffirme son soutien à Aulas pour les municipales à Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Karim Benzema a une nouvelle fois apporté son soutien à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, aujourd'hui candidat pour les prochaines municipales à Lyon en mars prochain.

    C'est un soutien de la première heure pour Jean-Michel Aulas. Alors que le candidat Cœur Lyonnais poursuit sa tournée des plateaux télé, l'ancien président emblématique de l'Olympique Lyonnais a une nouvelle fois reçu le soutien de Karim Benzema. Sur LCI, l'ancienne gloire de l'OL a été interrogé sur la candidature de JMA pour les municipales 2026 à Lyon et, comme dans une interview en décembre dernier, dit tout le bien qu'il en pensait.

    "Qu’est-ce qu’il faut changer à Lyon? Eh bien il y a beaucoup de choses à changer en fait! En ce moment je sais qu’il y a beaucoup de travaux, beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de projets qui ne vont pas au bout et une ville comme Lyon mérite beaucoup mieux" a débuté KB9, profitant de son intervention pour tacler la majorité écologiste en place.

    "Je suis de tout cœur avec lui"

    "Je pense, en tout cas je suis de tout cœur avec lui, je pense qu’il a la capacité et cette ambition pour faire bouger la ville. Et faire que Lyon redevienne ce que c’était auparavant" a poursuivi Benzema. Le joueur formé à l'OL et qui évolue aujourd'hui à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, pense que Jean-Michel Aulas a "tout pour réussir" à la tête de la Ville de Lyon.

    "Parce que c’est quelqu’un qu’on écoute, c’est quelqu’un qui sait où il va et avec beaucoup d’expérience" a évoqué l'attaquant devant le candidat de 76 ans. "Il l'a montré dans le football où Lyon était tout en bas et il l'a monté tout en haut".

    Une réussite sportive que Jean-Michel Aulas rêve désormais de transposer sur le terrain politique et dans les urnes en mars prochain.

