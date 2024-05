La Ville de Lyon a mis en place un plan d'adaptation aux canicules pour "aider les Lyonnais à mieux vivre les épisodes de chaleur".

C'est une idée que certains Lyonnais ont peut être eu en août 2023, quand les températures atteignaient jusqu'à 40°C en journée et ne redescendaient pas sous les 25°C la nuit. La Ville de Lyon va permettre à ceux qui le souhaitent, en cas d'alerte rouge canicule, de dormir à la belle étoile dans le parc Blandan situé dans le 7e arrondissement. Cette expérimentation est l'une des 14 mesures d'un nouveau plan d'adaptation de la Ville aux fortes chaleurs, présenté ce vendredi par le maire de Lyon, Grégory Doucet et sa première adjointe, Audrey Hénocque.

Une nuit à la belle étoile au parc Blandan

La partie haute du parc, dans laquelle des transats sont ont été installés, sera dédiée à ces nuits à la belle étoile, permettant aux Lyonnais qui ne supportent plus la chaleur dans leur logement d'y dormir, équipés de leur sac de couchage. "Des agents de sécurité seront présents pour rappeler les bonnes consignes et gérer la situation en cas de difficulté", précise Audrey Hénocque. En cas de vigilance orange, les parcs Blandan et Gerland resteront ouverts jusqu'à minuit, le parc de la Tête d'Or jusqu'à 23 h 30.

Parmi les mesures présentées, la Ville de Lyon offrira 5 000 places de cinémas aux bénéficiaires de minimas sociaux. Elles seront à récupérer en mairie d'arrondissement dès la fin du mois de juin pour les personnes concernées. Déjà mis en place à l'été 2023, la gratuité des musées des Beaux-Arts, d'Art contemporain et Gadagne sera reconduite en cas de vigilance rouge ou au 10e jour de vigilance orange.

Les périodes d'ouvertures des trois piscines municipales seront par ailleurs étendues. La piscine Tony Bertrand est ouvert les week-ends depuis le 8 mai déjà pour la première fois. La piscine de La Duchère restera quant à elle ouverte les week-ends jusqu'à la fin du mois de septembre. Enfin, la Ville s'engage à ce qu'au mois deux piscines soient en permanence ouvertes entre 7 h et 20 h en juillet et août. A noter que Grégory Doucet a également annoncé qu'une journée de baignade dans le Rhône sera organisée le 30 juin à l'occasion du festival Entre Rhône et Saône, "si les conditions météo et sanitaires sont réunies".