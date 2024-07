Les dix établissements supérieurs de l'alliance Bauhaus4EU, dont Lyon 2 fait partie, souhaitent créer un campus européen avec des diplômes et projets communs.

L'alliance européenne Bauhaus4EU a récemment remporté un appel à projets de la Commission Européenne. Les dix universités engagées dans le projet bénéficient ainsi d'un financement spécial pour constituer un campus européen commun. Elles souhaitent notamment donner vie à une communauté de recherche et d'éducation, réunissant 124 000 étudiants et 10 000 personnels.

Des formations et recherches communes

Ce projet devrait donc permettre la création de diplômes communs entre les universités. Ces dernières souhaitent développer une réelle dynamique de recherche et de partage des savoirs. "Ce projet se veut véritablement transformant, venant irriguer un grand nombre de nos activités, bien au-delà du périmètre classique des relations internationales", indique Jim Walker, vice-président de l'Université Lyon 2 chargé des relations internationales, lors du dépôt de candidature. L'alliance collaborera également avec les écosystèmes locaux pour créer des solutions pour transitionner vers un avenir résilient, durable et inclusif.

Les entreprises investies dans le projet aux côtés de Lyon 2 Lumière sont réparties dans neuf pays européens. Parmi elles, la Bauhaus-Universität de Weimar (Allemagne) et l’Università degli studi de Bergame (Italie), à l'origine du projet. Mais aussi la Blekinge Tekniska Högskola (Suède), l’Université de Picardie Jules Verne (France), l’Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Pologne), l’Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal), l’University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Bulgarie), l’University of Macedonia (Grèce) et l’Universiteti Polis (Albanie). De quoi créer un véritable projet universitaire à l'échelle européenne.

Lire aussi :