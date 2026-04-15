Le Parlement entérine l'adoption de la loi de "simplification" et la suppression des ZFE

Le Parlement a adopté ce mercredi 14 avril le projet de loi de "simplification de la vie économique", actant la suppression controversée des "zones à faibles émissions" (ZFE), dont celle de Lyon.

Le Parlement a définitivement adopté mercredi le projet de loi de "simplification de la vie économique" après un ultime vote du Sénat, actant la suppression controversée des "zones à faibles émissions" (ZFE) contre les voitures polluantes, dont celle de Lyon.

Après un long cheminement et des débats parlementaires chaotiques, ce texte achève son parcours avec ce vote large du Sénat à 224 voix contre 100, au lendemain de son adoption à l'Assemblée nationale. Il devra désormais passer le filtre du Conseil constitutionnel, plusieurs groupes parlementaires espérant notamment que la suppression des ZFE soit censurée par les Sages.

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