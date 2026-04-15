Actualité
Police environnement en contrôle à Vernaison. @RC

Délinquance environnementale : plus de 2 000 contrôles effectués dans le Rhône en 2025

  • par Romain Balme

    • Réunies le 31 mars, la MISEN et le COLDEN ont dressé le bilan 2025 des contrôles environnementaux dans le Rhône et fixé leurs priorités pour 2026.

    Le 31 mars dernier, la mission interservices de l’Eau et de la Nature (MISEN) et le comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN) se sont réunis sous la présidence conjointe de la Préfète du Rhône et des Procureurs de la République de Lyon et de Villefranche-sur-Saône. L'objectif : émettre un bilan des contrôles en matière d'environnement, et s'entendre sur un plan d'action départemental pour 2026. Le défi semble résider sur la disposition inégale des activités industrielles, urbaines et agricoles dans le département. Ainsi, des pressions importantes s’exercent sur la biodiversité et la ressource en eau.

    C'est dans ce contexte que la police spécialisée de l’eau et de la nature est mandatée afin de veiller "au respect des dispositions relatives à la protection de l’environnement." Sur l'année 2025, environ 2 000 opérations ont été réalisées dans le cadre du plan de contrôle départemental. Concrètement, celles-ci sont réparties dans plusieurs domaines, 46 % au titre de la police de l’eau, 38 % pour la sécurité à la chasse, et 16 % dans le domaine de la nature. Plus précisément, 15 % de ces contrôles ont décelé une atteinte à l'environnement. Sur ce taux, 80 % des affaires ont mené à des suites administratives ou judiciaires.

    Lire aussi : Grenoble expérimente une police de l’environnement

    La police de l'eau particulièrement mobilisée

    Si l'on se concentre sur les activités de la police de l'eau, plus de 900 contrôles ont été réalisés en 2025, révélant 75 cas de non-conformité. Par exemple, le non-respect de prescriptions relatives à la réalisation de travaux d’aménagement de berge et d'un exutoire d'eaux pluviales avait causé des désordres sur un
    cours d’eau à Chaponnay, au sud de Lyon. De ce fait, le propriétaire a été mis en demeure pour remettre la berge en état. Sans action de sa part,"des astreintes administratives ont été appliquées pour une période d’environ 300 jours représentant un montant total de 9 000 €."

    Les organisations ont par ailleurs établi un nouveau plan de contrôle, approuvé par la Préfète du Rhône et les parquets, qui prévoit de traiter certains axes en priorité. Parmi eux, la protection de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, ainsi que celle des espèces animales et végétales. La dépollution des sols et les émissions de substances réglementées par les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) sont également au programme.

    Les priorités de ce nouveau plan prévisionnel de contrôle pour 2026
    - Les infractions à la gestion des déchets issus de certaines activités économiques particulièrement impactantes ;
    - La protection de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, via la répression des pollutions ponctuelles ou diffuses dues notamment au déversement d’effluents agricoles ou au mésusage de produits phytosanitaires, et le contrôle des rejets réglementés, tels que les rejets des stations de traitement des eaux usées ;
    - La protection des espèces animales et végétales, en menant une lutte active contre le trafic d'espèces protégées, la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, la destruction de zones humides, les rodéos motorisés en forêt et les constructions illicites ;
    - Les émissions de substances réglementées par les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), ainsi que la dépollution des sites et sols pollués ;
    - Les pollutions des sols causées par des déchets ou remblais illégaux.

    à lire également
    Plan canicule : des ombrières bientôt installées dans des établissements villeurbannais

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Délinquance environnementale : plus de 2 000 contrôles effectués dans le Rhône en 2025 17:45
    Plan canicule : des ombrières bientôt installées dans des établissements villeurbannais 17:20
    Métropole de Lyon : la traversée de Fourvière souhaitée par Sarselli prendra "entre 8 et 12 ans" 16:57
    Vaulx-en-Velin travaux tramway
    T9, T10, BHNS : les projets du Sytral en cours sur la Métropole de Lyon 16:36
    La naissance d'une hyène tachetée au safari de Peaugres le 14 juillet 2023
    Près de Lyon : deux hyènes tachetées sont nées au Safari de Peaugres, une première cette année 16:10
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : Comme Bruno Bernard, Véronique Sarselli va prendre les rênes du Sytral 15:08
    ZFE
    Suppression de la ZFE : la Ville de Lyon dénonce "une mise en danger de la santé des Lyonnais" 15:06
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Incendie des Chartreux à Lyon : les pompiers dénoncent un manque d’effectifs et de "l’improvisation"  14:55
    Ado de 13 ans tué à Villefranche : un mineur sera présenté à un juge en vue de sa mise en examen pour meurtre 13:40
    PAZ piège à colle
    Rhône : l’association PAZ lance une pétition pour interdire les pièges à colle au Leclerc de Genay 13:13
    Insuffisance rénale : à Lyon, les HCL déploient une nouvelle technique de pose de cathéters 12:35
    Ebony
    Ebony, Kiddy Smile... : Lyon accueillera le Maif festival en juin 11:58
    Basket course
    Les courses de Chassieu reviennent ce dimanche dans l'Est lyonnais 11:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut