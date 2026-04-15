Suppression de la ZFE : comment ont voté les députés du Rhône ?

Mardi 14 avril, l'Assemblée nationale a voté la suppression des zones à faible émission (ZFE) en vigueur dans plusieurs villes en France comme dans la métropole de Lyon. Découvrez les votes des 14 députés du Rhône.

Avec 275 voix "pour" et 225 voix "contre", les députés ont une seconde fois approuvé le projet de loi de "simplification de la vie économique", et avec lui, la suppression des "zones à faibles émissions" ce mardi.

Si la majorité des députés ont voté "pour" la suppression de la ZFE, la tendance était moins contrastée dans le Rhône. Sur les quatorze députés rhodaniens, sept ont voté "pour" et sept ont voté "contre". Après un premier vote marqué par l’absence de plusieurs députés du Rhône, notamment écologistes, le second scrutin a mobilisé l’ensemble des élus.

50/50 dans le Rhône

Sans surprise, le Rassemblement National, en partie à l'initiative du texte, a voté "pour" à l'unanimité, à l'image des deux députés du Rhône, Tiffany Joncour et Jonathan Géry. Les députés rhodaniens membres de la majorité présidentielle et du parti LR ont également suivi le pas. Parmi eux Blandine Brocard (Les Démocrates / MoDem), Thomas Gassilloud (Horizons), Jean-Luc Fugit (Renaissance), Cyrille Isaac-Sibille (Les Démocrates / MoDem) et Alexandre Portier (Droite Républicaine / LR) ont voté "pour." A noter que Cyrille Isaac-Sibille s'était abstenu lors du premier vote.

Les députés rhodaniens issus des partis de gauche ont quant à eux voté "contre". Aux abonnés absents lors du premier vote, les deux députés écologistes Boris Tavernier et Marie-Charlotte Garin ont cette fois-ci voté "contre" la suppression de la ZFE. Même chose pour les députés de la France Insoumise Anaïs Belouassa Cherifi, Gabriel Amard, Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit. La député socialiste Sandrine Runel a elle aussi voté "contre".

Le texte passera devant le Sénat ce mercredi, en cas d'approbation, la ZFE sera supprimée.

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