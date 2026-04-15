Actualité
ZFE
Image d’illustration ZFE. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Suppression de la ZFE : comment ont voté les députés du Rhône ?

  • par Loane Carpano

    • Mardi 14 avril, l'Assemblée nationale a voté la suppression des zones à faible émission (ZFE) en vigueur dans plusieurs villes en France comme dans la métropole de Lyon. Découvrez les votes des 14 députés du Rhône.

    Avec 275 voix "pour" et 225 voix "contre", les députés ont une seconde fois approuvé le projet de loi de "simplification de la vie économique", et avec lui, la suppression des "zones à faibles émissions" ce mardi.

    Si la majorité des députés ont voté "pour" la suppression de la ZFE, la tendance était moins contrastée dans le Rhône. Sur les quatorze députés rhodaniens, sept ont voté "pour" et sept ont voté "contre". Après un premier vote marqué par l’absence de plusieurs députés du Rhône, notamment écologistes, le second scrutin a mobilisé l’ensemble des élus.

    50/50 dans le Rhône

    Sans surprise, le Rassemblement National, en partie à l'initiative du texte, a voté "pour" à l'unanimité, à l'image des deux députés du Rhône, Tiffany Joncour et Jonathan Géry. Les députés rhodaniens membres de la majorité présidentielle et du parti LR ont également suivi le pas. Parmi eux Blandine Brocard (Les Démocrates / MoDem), Thomas Gassilloud (Horizons), Jean-Luc Fugit (Renaissance), Cyrille Isaac-Sibille (Les Démocrates / MoDem) et Alexandre Portier (Droite Républicaine / LR) ont voté "pour." A noter que Cyrille Isaac-Sibille s'était abstenu lors du premier vote.

    Les députés rhodaniens issus des partis de gauche ont quant à eux voté "contre". Aux abonnés absents lors du premier vote, les deux députés écologistes Boris Tavernier et Marie-Charlotte Garin ont cette fois-ci voté "contre" la suppression de la ZFE. Même chose pour les députés de la France Insoumise Anaïs Belouassa Cherifi, Gabriel Amard, Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit. La député socialiste Sandrine Runel a elle aussi voté "contre".

    Le texte passera devant le Sénat ce mercredi, en cas d'approbation, la ZFE sera supprimée.

    Lire aussi : L'Assemblée adopte la loi de "simplification" et la suppression des ZFE

    à lire également
    Pour ses 30 ans de carrière, Magic System enflammera la LDLC Arena le 17 février prochain

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    ZFE
    Suppression de la ZFE : comment ont voté les députés du Rhône ? 10:58
    Pour ses 30 ans de carrière, Magic System enflammera la LDLC Arena le 17 février prochain 10:40
    "Un combat lucide, déterminé et juste" : Bastien Joint se félicite de la suppression des ZFE 10:38
    A Lyon, les aires de jeux "monumentales" font le plein pendant les vacances 09:40
    Aux HCL, un parcours inédit pour l’amyotrophie spinale de la naissance à l’âge adulte 08:55
    d'heure en heure
    Mahdieh Esfandiari
    L'Iranienne arrêtée à Villeurbanne est de retour dans son pays, quelques jours après la libération de Kohler et Paris 08:44
    Suppression des ZFE : la Métropole de Lyon se félicite de la "fin d’un dispositif injuste" 08:27
    ZFE
    L'Assemblée adopte la loi de "simplification" et la suppression des ZFE 07:52
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:37
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus 07:14
    46 % des Français confrontés au racisme : "Ce chiffre ne nous étonne pas" réagit la Licra à Lyon 07:00
    Nouvelles rames TER : la Région Auvergne-Rhône-Alpes note déjà une "nette amélioration" du trafic 14/04/26
    Lyon candidate au label "Ville à vélo" du Tour de France 14/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut