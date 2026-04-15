Un homme armé d’une machette interpellé dans le 3e arrondissement de Lyon

Ce mercredi 15 avril, un homme armé d’une machette a été interpellé dans le 3e arrondissement de Lyon alors qu’il était à proximité d’une crèche.

Il était un peu plus de 13 h 30 ce mercredi 15 avril lorsque les forces de l’ordre se sont rendues dans le 3e arrondissement de Lyon, près du secteur Garibaldi, après qu’un homme armé d’une machette a été aperçu dans la rue. Selon nos confrères du Progrès, le suspect, un homme de 42 ans, déambulait près d’une crèche.

L’homme a été interpellé puis placé en garde à vue, sans qu’aucun blessé ne soit à déplorer. Il a toutefois été remis en liberté à l’issue de son audition et sera entendu par le tribunal judiciaire de Lyon prochainement pour répondre de ses actes. Aucune plainte n’a été déposée.