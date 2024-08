Le pacte régional de sécurité validé par la justice, la Région s'en félicite et fustige les Ecologistes

Dans une décision du 24 juillet 2024, le Tribunal administratif de Lyon a validé l’intégralité du pacte régional de sécurité, malgré des griefs formulés par les Écologistes contre ce pacte.

Dans un communiqué de presse, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se félicite de la décision du tribunal administratif de Lyon “de valider l’intégralité du Pacte de sécurité”. Ce dispositif mobilise un budget de 300M€ et se décline par le renforcement du nombre d’équipes de la SUGE (sûreté ferroviaire) au TER, l’installation de vidéoprotection dans les trains, les communes, les cars scolaires et les gares ; la sécurisation des lycées (portiques de sécurités par exemple) et la mise en place de boutons d’alerte connectés pour les femmes victimes de violence et pour les commerçants. Ce pacte est ainsi “destiné à protéger les citoyens de notre territoire”, précise la Région.

Lire aussi : Régionales à Lyon : "j’assume de dire que la sécurité est la première des priorités", appuie Laurent Wauquiez à Lyon Capitale

Ce pacte, contesté par les Écologistes, a finalement eu l’accord de la justice. Une manière pour la Région de fustiger le parti du maire de Lyon. “Les élus écologistes tentent d’imposer par des recours abusifs ce qu’ils n’ont pas obtenu par les urnes”, écrit la Région dans un communiqué.

Lire aussi : Sécurité. Laurent Wauquiez à Gregory Doucet : "je vous retends la main pour qu'enfin un travail sérieux soit mené"

La sécurité, cheval de bataille de Laurent Wauquiez

Depuis sa présidence à la région, Laurent Wauquiez met le paquet sur la sécurité, même s’il s’agit d’une compétence marginale de la Région. L'élu LR n'a pas hésité à faire entendre ses préoccupations auprès de l'édile de Lyon. Lequel a demandé en juin dernier une subvention à la Métropole pour renouveler 120 des 571 caméras fixes du réseau de vidéosurveillance des rues de la ville. Le montant de l’opération est estimé à 350 000 euros, dont 60 % pourraient être financés par la Métropole de Lyon au titre de l’aide aux communes. Une requête qui intervient près de deux ans après que la mairie a refusé une enveloppe d’un million d’euros proposée par Laurent Wauquiez (LR), président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour renforcer le réseau de vidéosurveillance de Lyon.

Lire aussi : La question que personne n’ose se poser : Grégory Doucet va-t-il commander des caméras à Laurent Wauquiez ?