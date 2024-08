Deux nouvelles lignes au départ de l’aéroport de Lyon vers l'Europe de l'Est

Des liaisons pour Cluj en Roumanie et Sofia en Bulgarie, au départ de Lyon, seront proposées à partir de cet automne.

Rejoindre l'Europe de l'Est, à partir de Lyon, sera désormais possible à partir de cet automne. La compagnie low Wizz Air cost hongroise, propose des destinations vers Cluj en Roumanie et Sofia en Bulgarie. La première destination sera opérationnelle dès le 28 octobre prochain, trois fois par semaine tandis que la seconde sera lancée le 29 octobre, sur le même rythme hebdomadaire.

Wizz Air rallie déjà Tirana en Albanie, Cracovie en Pologne ou encore Rome en Italie depuis Lyon.