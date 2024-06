La question que personne n’ose se poser, alors que le maire de Lyon a demandé une aide financière à la Métropole de Lyon pour remplacer environ 20 % de ses caméras de vidéosurveillance.

Alors que le Festival de Cannes battait son plein, c’est une tout autre histoire de caméras qui agitait les élus lyonnais. Le maire de Lyon, Grégory Doucet (EÉLV), a demandé une subvention à la Métropole pour renouveler 120 des 571 caméras fixes du réseau de vidéosurveillance des rues de la ville. Le montant de l’opération est estimé à 350 000 euros, dont 60 % pourraient être financés par la Métropole de Lyon au titre de l’aide aux communes. Une requête qui intervient près de deux ans après que la mairie a refusé une enveloppe d’un million d’euros proposée par Laurent Wauquiez (LR), président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour renforcer le réseau de vidéosurveillance de Lyon.

Lire aussi : La Ville de Lyon demande une aide de la Métropole pour remplacer des caméras de vidéosurveillance

Sentant la polémique arriver, Mohamed Chihi, adjoint à la Ville de Lyon chargé de la sécurité, a pris les devants en rappelant que l’aide proposée par Laurent Wauquiez excluait “les dépenses de renouvellement de matériel déjà installé” et obligeait donc le maire de Lyon à installer de nouvelles caméras. À la Région, on saisit tout de même la balle au vol. Pour Renaud Pfeffer, vice-président chargé de la sécurité : “C’est enfin la reconnaissance par Grégory Doucet que la sécurité de la ville est défaillante et qu’il est incapable de gérer seul les problèmes d’insécurité à Lyon.”