Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes estime que le maire (EELV) de Lyon porte "une lourde responsabilité dans cette faillite" sécuritaire.

Dans une lettre au vitriol adressée, mercredi 5 juillet, au maire de Lyon (EELV) Grégory Doucet, le président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez invite le premier édile lyonnais à "une séance de travail commune sur les sujets de sécurité".

"Il n'y a pas de fatalité au chaos, poursuit-il. Ensemble, nous pouvons livrer des réponses aux déferlements de violence dont nous avons été les témoins. Nous devons répondre aux devoirs que nos mandats nous imposent. Celui notamment d'assurer la sécurité de nos concitoyens."

Et de rappeler la réponse que lui avait donnée, à l'époque, le maire de Lyon, suite à sa proposition de financer des caméras de vidéosurverillance.

Echanges épistolaires

Petit retour en arrière. A l'automne 2021, le vice-président de la Région délégué à la sécurité, Renaud Pfeffer, proposait à la ville de Lyon une enveloppe d'un million d'euros destinée à "renforcer la sécurité des Lyonnais", via l'achat de caméras de vidéoprotection et d'équipements pour la police municipale. Au printemps 2022, le président de la Région, Laurent Wauquiez, avait publiquement réitéré à la Ville de Lyon sa proposition de lui octroyer 1 million d’euros, pour améliorer la sécurité sur son territoire, une somme qui serait notamment consacrée au développement de la vidéo-protection, sur laquelle le préfet du Rhône venait de rappeler à l’ordre le maire de Lyon.

Dans un courrier du 9 septembre 2022, clairement provocateur, le maire de Lyon Grégory Doucet acceptait l'offre de la Région d'un million d'euros... pour de tous autres usages. L'Ecologiste déclinait donc la proposition du Républicain d'achat de caméras de vidéoprotection pour lui préférer "des orientations qui conjuguent" selon lui, "efficacité et bonne gestion" (barrières anti-véhicules-béliers, une camionnette pour "transporter la piste d'éducation routière" utilisée par la police municipale pour la sensibilisation auprès des écoliers, des talkies-walkies pour les événements, des "chasubles" pour identifier les personnes d'encadrement dans les événements, du "soutien à la médiation sociale", l'achat de radars supplémentaires et celui de toilettes publiques inclusives, dans l'objectif de rééquilibrer "l'usage des espaces publics entre les femmes et les hommes". Le maire de Lyon concluait son courrier en appelant de ses voeux que la Ville et la Région "travaillent ensemble et en complémentarité à l'amélioration de la prévention et de la tranquillité".

"Tout le monde a été choqué par votre refus d'accompagner les services de I'Etat pour assurer la sécurité des commerces"

Laurent Wauquiez, président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'endroit de Grégory Doucet, maire (EELV) de Lyon

Mercredi 5 juillet, suite aux "heures tourmentées" que la ville de Lyon vit actuellement, Laurent Wauquiez réitère donc sa proposition "d'épauler" Grégory Doucet pour "permettre d'assurer, aux côtés de l'Etat, cette sécurité dans les meilleures conditions".

"Notre ville sort très marquée par cet épisode de violence inouïe. Par les choix que vous avez conduits depuis de nombreux mois, en refusant d'augmenter les effectifs de la police municipale, en refusant l'installation de nouvelles caméras de vidéo protection, vous portez une lourde responsabilité dans cette faillite. A de très nombreuses reprises vous êtes par ailleurs intervenu en dénigrant le travail des forces de l'ordre. Résultat : Lyon est une des villes les plus saccagées de France."

"Il est temps d'agir, martèle Laurent Wauquiez. Seules des actions concrètes et rapides, permettront d'obtenir des résultats."

Nul doute que Grégory Doucet devrait répondre très prochainement, par courrier, à Laurent Wauquiez.