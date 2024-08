Entre l'Ain et la Saône-et-Loire, le pont de Fleurville interdit aux plus de 3,5 tonnes

La nouvelle signalisation entérinant l'interdiction de circuler aux véhicules de plus de 3,5 tonnes a été installé sur le pont de Fleurville.

Alors que l'ouvrage est emprunté par environ 7 000 véhicules et fait l'objet d'une surveillance constante en raison de son mauvais état, le pont de Fleurville est, depuis le 1er juillet dernier, interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, alors qu'il était déjà interdit aux poids lourds depuis 2013.

Un nouveau projet présenté début 2025

Lundi 12 août, la signalisation a été changée aux abords de l'ouvrage et sur les axes alentours rapportent nos confrères du Journal de Saône-et-Loire. Des déviations sont ainsi indiquées via l'A40 ou Tournus. Construit en 1899, le pont qui relie Fleurville à Pont-de-Vaux "ne permet plus une circulation des habitants et des marchandises en toute sécurité", indiquent les départements de l'Ain et de la Saône-et-Loire.

Des travaux avaient été lancés par les deux départements pour démolir et reconstruire le pont, mais le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'arrêté des préfets permettant ces travaux après que des défenseurs de l'environnement ne se soient émus de l'impact du chantier.

Une décision confirmée en appel, et pour laquelle les départements envisage un pourvoi en cassation. En attendant, ils travaillent à la définition d'un nouveau projet qui pourrait être proposé au début de l'année 2025. "Le planning prévisionnel prévoyant plusieurs années d’études de conception et de procédures réglementaires, les travaux de construction d’un pont neuf ne devraient pas pouvoir débuter avant 2029", déplorent les départements.