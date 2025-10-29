Cette année, le musée des sapeurs-pompiers de Lyon sera mis à l'honneur du 7 au 9 novembre à l'occasion du salon Epoqu'auto.

Plus de 1 5000 véhicules sont attendus à Eurexpo du 7 au 9 novembre prochain à l'occasion du salon Epoqu'auto. Parmi eux, une vingtaine de véhicules anciens, issus du musée des sapeurs pompiers de Lyon, seront présentés au public.

Et pour les passionnés qui souhaiteraient aller plus loin, le musée proposera des visites exclusives de ses réserves de Vaulx-en-Velin tout au long de l'événement. L'occasion de découvrir les 150 autres véhicules exposés dans le musée.

Accessibles sur réservation au 04 72 17 54 54, ces visites guidées seront animées par des sapeurs-pompiers impliqués dans l'entretien et la restauration de la collection.

