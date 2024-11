Lyon : voitures et motos anciennes ont rendez-vous à Epoqu'auto

Du 8 au 10 novembre, les amateurs de voitures et motos anciennes se retrouvent à Eurexpo pour la 45e édition du salon Epoqu'Auto. L'occasion de (re)découvrir de vieux modèles.

Plus de 1 500 véhicules et de 200 motos exposés et quelque 95 000 visiteurs attendus. Tel est le programme du salon Epoqu'Auto, qui se tient à Eurexpo du 8 au 10 novembre 2024.

Pour sa 45e édition, le salon voit plus grand. Près de 8 000 m2 supplémentaires ont été ajoutés aux 80 000 m2 de la précédente édition, après une très bonne fréquentation en novembre 2023. Après avoir mis les bus anciens à l'honneur en 2023, le salon place cette année en vedette l'emblématique Ford Mustang. L'automobile américaine par excellence fête ses 60 ans en 2024. Pour l'occasion, le Mustang Club France expose pas moins de 11 modèles, dont la légendaire Mustang Fastback de 1968, rendue célèbre par Steve McQueen.

Trois ventes aux enchères

En plus d'exposer des modèles emblématiques de motos et d'automobiles, le salon organise différentes ventes aux enchères, dont une vente de motos ce samedi à partir de 14 heures et une vente d'automobiles ce dimanche 10 novembre à partir de 14 heures également. L'occasion pour les plus collectionneurs d'ajouter une nouvelle pièce à leur collection.

L'entrée du salon est à 17 euros pour les adultes. Elle est à 13 euros pour les étudiants et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Plus d'informations sur le site du salon www.epoquauto.com