vue de Lyon la nuit

Artifices, vente d'alcool... quelles mesures préventives pour la soirée d'Halloween à Lyon ?

  • par Loane Carpano

    • A l'occasion d'Halloween, la préfète du Rhône appelle à la responsabilité et renouvelle ses mesures préventives pour le 31 octobre, 1er et 2 novembre.

    Depuis plusieurs années, la préfecture du Rhône met en place des mesures de sécurité à l'occasion de la soirée d'Halloween. Cette année encore, des mesures dites "nécessaires au respect de la tranquillité publique" seront de mises dans le Rhône et la Métropole de Lyon le 31 octobre, le 1 et 2 novembre.

    Vente d'artifices, d'alcool à emporter et de carburant proscrite

    La première mesure s'appliquera du 31 octobre midi, au 2 novembre à 6 h du matin. Seront alors interdits, l'achat, la vente, la détention, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement de catégorie F2 et F3, ainsi que la vente ou la détention de carburant en récipient portable.

    Du 31 octobre, 20 h, au 1er novembre, 6 h, puis du 1er novembre, 20 h, au 2 novembre, 6 h, seront interdits "la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des lieux réservés à cet effet", au même titre que la vente d'alcool à emporter.

    Ces mesures interviennent suite aux différents troubles à l'ordre public constatés ces dernières années. La Préfète appelle "au sens des responsabilités individuelles pour que les festivités se passent dans de bonnes conditions". Une attention particulière à l'approche des habitations est également demandée aux automobilistes compte tenu des déambulations d'enfants prévues.

    Lire aussi : Cinq bons plans pour fêter Halloween à Lyon

