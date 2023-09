À travers l’évènement de Bron animaux en fête du samedi 16 septembre, des parcours d’obstacles pour chien et un concours du plus beau canin vont rythmer la journée.

Pour la troisième édition de Bron animaux en Fête, la commune va de nouveau mettre avant nos amis les bêtes. De 10 h à 17 h, au niveau de la prairie du Fort de Bron, de nombreuses animations vont prendre place sur la thématique animalière.

L’élection du plus beau chien de la commune

Durant la journée, une compétition de parcours d’obstacles débutera à 16 h et sera suivie d’une élection du plus beau chien. L’ensemble des chiens de la ville peuvent participer et tenter de remporter le prix. En parallèle, des associations viendront aussi sur l’évènement pour sensibiliser le public autour du bien-être animal.

Vers 15 h, un spectacle sera proposé par le Circus Tour afin de plonger dans le monde du cirque avec des numéros équestres et de jongleurs.