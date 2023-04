Le maire de Givors a écrit au pape François concernant l'accompagnement des victimes du père Ribes. Il demande également l'ouverture d'un débat national sur la sujet.

Le maire divers gauche de Givors, Mohamed Boudjellaba, a écrit au pape François le 6 avril pour demander au chef de l’Église catholique de mettre en place un soutien aux victimes de Louis Ribes, ont appris nos confrères du Progrès.

Mieux accompagner les victimes

Dans sa lettre adressée au souverain pontife, il explique que les victimes du père Ribes, accusé de violences sexuelles sur de nombreux enfants, assurent "ne pas avoir reçu de réponse favorable de l’Église à leurs demandes de financement de l’accompagnement psychologique dont elles ont besoin".

L'édile propose également la mise en place d'un débat national concernant le destin des œuvres d'artistes au passé criminel, évoquant notamment les cas de Pablo Picasso et Roman Polanski. Pour mémoire, depuis plus d'un an, un collectif de victimes du père Ribes demande à l'Eglise et aux communes de retirer les œuvres créées par le prêtre.

Des communes retirent les vitraux

A l'inverse du maire de Charly, qui s'est engagé à retirer les vitraux concernés, le maire de Givors a fait le choix de les garder. "Je condamne très fermement le comportement de ce monsieur. Pour autant, est-ce qu’il faut tout enlever, tout supprimer ?", se défendait-il auprès de Lyon Capitale en janvier. D'autant que s'il accepte de les retirer, le maire refuse de la faire aux frais de la commune. Des arguments difficiles à accepter pour le collectif de victimes.

A Loire-sur-Rhône, à Saint-Catherine, les vitraux seront très prochainement retirés. A Dieme, la mairie a simplement décidé de masquer la signature du prêtre.

