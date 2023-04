Manifestation devant la préfecture à Lyon : "on lâche rien"

À l'appel de l'intersyndicale, quelques centaines de personnes se sont rassemblées devant la préfecture du Rhône à Lyon.

Ils étaient quelques centaines devant la préfecture du Rhône ce vendredi 14 avril. L'intersyndicale a appelé à une manifestation quelques heures avant la décision du conseil constitutionnel. Toujours fermement opposés à la réforme des retraites, les manifestants ne comptent "rien lâcher" selon leurs représentants.

Les visages sont fermés sur les quais du Rhône, à deux pas de la préfecture. Les manifestants se sont rassemblés timidement aux alentours de 15h30. Si le camion de la CGT a tenté de donner du courage aux troupes en entonnant des chants, peu ont suivi, à voix basse.

"On ne lâche rien"

Aux alentours de 16h30, la foule s'est gentiment dirigée vers le camion de la CGT. Là, une banderole était déployée, tenue par plusieurs représentants des syndicats du Rhône. "Cette réforme est profondément injuste et inapplicable", introduit-on. Pour l'intersyndicale, même si la décision du conseil constitutionnel est un espoir, "on ne veut pas savoir si cette loi est légale ou constitutionnelle, on veut qu'elle soit abandonnée."

Au micro, on organise déjà la suite. L'intersyndicale va se réunir dans la soirée pour déterminer et décider des actions à venir. Elle appelle toutes les personnes mobilisées à "continuer la lutte".

