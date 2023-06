La création de la Voie lyonnaise n°12 fait des remous à Bron, où le maire LR Jérémie Breaud accuse Fabien Bagnon, le "Monsieur vélo de la Métropole de Lyon", de passer en force, au risque de menacer l’accès des secours à l’hôpital Edouard-Herriot.

Après la mairie de Caluire-et-Cuire vent debout contre le passage de la Voie lyonnaise n°7 sur son territoire, c’est au tour de la municipalité LR de Bron de monter au créneau pour protester contre le tracé d’une autre piste cyclable sécurisée, la n°12. Lors d’une conférence de presse organisée à Lyon jeudi 1er juin, très remonté le maire de la ville de l’Est lyonnais, Jérémie Bréaud, a tiré la sonnette d’alarme sur le passage de cette voie cyclable. Longue de 20 km celle-ci doit, à terme, permettre de relier le 9e arrondissement de Lyon à Saint-Priest, en passant par l’avenue Rockefeller de Bron.

"Nous avons un bulldozer qui n’écoute pas et ment. Fabien Bagnon par sa folie dogmatique est en train de perdre les pédales" Jérémie Breaud, maire LR de Bron

C’est là que là bât blesse à en croire ce lieutenant de Laurent Wauquiez au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. "Le 4 janvier, lors du Copil [comité de pilotage, NDLR] Fabien Bagnon nous annonce que l’on va passer à une seule voie de circulation aux voitures sur l’avenue Rockefeller, alors que jusqu’à maintenant on pouvait circuler dans les deux sens. Concrètement on pourra sortir de Lyon, mais on ne pourra plus rentrer à Lyon en venant de Bron", explique Jérémie Breaud. Au-delà du report automobile sur les entrées Mermoz et Montchat de Lyon que cela devrait engendrer, créant "une embolie sur le quartier des Essarts", l’édile s’inquiète de l’impact à venir pour l’hôpital Édouard-Herriot situé le long de l’avenue Rockefeller.

Le projet présenté pour l'avenue Rockefeller dans le cadre de la concertation sur la Voie Lyonnaise n°12. (Crédit Métropole de Lyon)

"Fabien Bagnon m’a menti"

"En découvrant le tracé, ma première question a été de savoir si l’hôpital Edouard Herriot était d’accord avec ça, car cela risque de compliquer la tâche pour le SAMU, les ambulances, les voitures de pompiers, etc. Fabien Bagnon m’a répondu, « J’ai vu avec eux ». Sous entendu l’affaire est gérée", assure Jérémie Breaud. Plusieurs documents à la main, sur lesquels on peut notamment voir le logo des HCL, le maire de Bron affirme toutefois "Fabien Bagnon m’a menti", "l’hôpital est vent debout" contre le projet.

"Quand la haute direction du Samu, des HCL et d’Édouard-Herriot vous fait remonter les mêmes informations, à un moment vous êtes obligés d’approuver ce que l’on vous dit" Jérémie Bréaud, maire LR de Bron

L’élu soutient que dans un document intitulé "Note d’impact de création de la voie lyonnaise n°12", qu’il lui a été envoyé le 2 mai par un haut responsable des HCL, dont il préfère taire le nom pour le moment, les Hospices civils s’inquiètent de ce tracé. D’après lui, "ce document dit que « l’implantation de la voie à vélo bidirectionnelle est incompatible avec l’activité de l’hôpital. L’implantation de la voie lyonnaise n°12 est incompatible avec l’activité du SAMU-SMUR 69 »".

Projection de la transformation de l'avenue Rockefeller avec le passage de la Voie Lyonnaise n°12. (Crédit Métropole de Lyon)

"Instrumentalisation politique"

Très vindicatif à l’égard du vice-président de la Métropole de Lyon en charge du déploiement des 13 Voies Lyonnaises, qui doivent permettre de quadriller l’agglomération, l’édile de droite estime que soit "Fabien Bagnon n’était pas au courant des craintes des HCL car pas informé par ses services et cela traduit un dysfonctionnement inacceptable, ce dont je doute. Soit il ment, ce que je crois, et s'il dit que ce n’est pas vrai il a qu’à m’attaquer en diffamation, je suis prêt". Il appelle donc Bruno Bernard, le président EELV de la Métropole de Lyon à "reprendre le dossier", tout en demandant à Gregory Doucet, maire de Lyon et président de fait des HCL à se prononcer sur ce projet de Voie Lyonnaise, qui pourrait impacter l’hôpital Édouard-Herriot.

Le tracé des voies Lyonnaises, dont la n°12 qui doit aller de Vaise à Saint-Priest en passant par Bron. (Crédit Métropole de Lyon)

Contacté et en congés, Fabien Bagnon n’a pas souhaité répondre à nos questions, nous invitant à nous tourner vers le service presse de la Métropole de Lyon. Du côté de la rue du Lac, on dénonce une "instrumentalisation politique du sujet" et "beaucoup de bruit pour rien". On se dit même "étonné de la posture de Jérémie Breaud qui a participé à tous les Copil et qui a validé globalement la démarche". Concernant l’hôpital Édouard-Herriot, si la Métropole de Lyon reconnaît qu’un "certain nombre de questions ont été soulevées", elle assure être "en train de les résoudre".

