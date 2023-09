Âgé d’une vingtaine d’années, un jeune lyonnais a été arrêté dimanche pour avoir volé un crâne dans la crypte de la Chapelle Saint-Croix, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Profitant de l’ouverture de la crypte des Brotteaux lors des journées du patrimoine, un jeune lyonnais âgé d’une vingtaine d’années a dérobé un crâne samedi 16 septembre a-t-on appris, confirmant une information de BFM Lyon. Le jeune voleur a été arrêté et placé en garde à vue a été arrêté dimanche, au lendemain des faits, alors qu’il était revenu sur les lieux de son vol, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Une enquête a été ouverte par la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône.

Les victimes de l'insurrection lyonnaise de 1793

Construite entre 1898 et 1901 par l’architecte Paul Pascalon, La Chapelle Sainte-Croix, qui abrite la crypte des Brotteaux, témoigne de l'une des pages les plus glaçantes de l’histoire lyonnaise. Formant un autel autour du tombeau du général de Précy, à la tête de l’insurrection lyonnaise de 1793, on découvre, au sein de la crypte une atmosphère sépulcrale, les ossements des victimes fusillées dans la plaine des Brotteaux en représailles à l’insurrection de Lyon.

Entre octobre 1793 et janvier 1794, quelque 2 000 victimes ont ainsi été exécutées à la guillotine ou au canon à mitraille. Dans la chapelle, une liste présentant leurs noms, âges et professions est très émouvante. Elle rend compte de nombreux métiers aujourd’hui disparus ou sur le déclin, tels que passementier, ferblantier, perruquier, etc.

