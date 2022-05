Jérôme Moroge (LR) espère relancer la droite au "troisième tour"

Jérôme Moroge, maire LR de Pierre-Bénite et candidat aux législatives, est l’invité de 6 minutes chrono. Il revient sur l’état de la droite au sortir d’une séquence présidentielle ratée.

Alors que les élections législatives approchent, le poison du doute s’installe chez Les Républicains entre ceux tentés par un rapprochement avec Emmanuel Macron (LREM) et les tenants d’une ligne indépendante. C’est cette ligne que porte le président du groupe LR à la région Auvergne-Rhône-Alpes Jérôme Moroge : “on a senti que les électeurs étaient perdus et que notre message ne passait pas, mais nous sommes sur une nouvelle élection. Nous avons une ligne différente. Nous sommes une droite populaire, ancrée sur les territoires et forte sur le régalien”.

Il anticipe d’ailleurs des législatives plus clémentes que l’élection présidentielle pour sa famille politique : “les législatives, ce sont 577 élections. Elle est incarnée par un candidat localement avec des problématiques locales. Le résultat de Valérie Pécresse n’est pas à la hauteur des espoirs que nous fondions, mais nous sommes sur un troisième tour intéressant”.