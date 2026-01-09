Actualité
Mohamed Chihi à Lyon 1
L’adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi s’est rendu à la BU de la Croix-Rousse pour officialiser le dispositif.

Harcèlement de rue : les BU de l'Université Lyon 1 se dotent du dispositif "Angela"

    • Dans le cadre du dispositif "Angela", toute personne victime de harcèlement de rue pourra trouver refuge dans l'une des quatre bibliothèques de l'Université Lyon 1.

    Il sera désormais possible de demander"Angela" dans toutes les bibliothèques universitaires de l'Université Lyon 1. Mercredi 7 janvier, l'Université lyonnaise a officialisé son engagement dans le dispositif "Angela" : un dispositif permettant aux personnes victimes d'harcèlement de rue de trouver rapidement refuge dans un lieu sûr en demandant "Angela".

    Angela sticker
    Les refuges sont repérables grâce au sticker "Demandez Angela" collé sur leur porte.

    Le dispositif est désormais opérationnel dans les quatre BU de Lyon 1 : la BU Santé Rockefeller, la BU Éducation Croix-Rousse, la BU Odontologie et la BU de Gerland. "Les BU de Lyon 1 implantées sur le territoire lyonnais ont formé leurs personnels afin d’accueillir et d’accompagner au mieux les victimes de harcèlement de rue", indique l'Université.

    La position des quatre bibliothèques sera prochainement référencée aux côtés de celle des autres établissements membres, sur l'application mobile UMAY.

    Lire aussi : Harcèlement de rue : le dispositif "Demandez Angela" se répand à Lyon

    Musée d'art contemporain de lyon
    Le MAC Lyon enregistre une hausse de fréquentation de 13% en 2025

    Laisser un commentaire

