La compagnie low cost du groupe Air France-KLM renforce son offre estivale à Lyon avec une nouvelle destination en Grèce. Les vols seront proposés à partir de juillet 2026.

Les voyageurs lyonnais pourront bientôt rejoindre les Cyclades sans escale. Transavia France a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry et l’île grecque de Mykonos à compter du 16 juillet 2026. Deux vols par semaine seront assurés, les jeudis et dimanches, durant la saison estivale.

Les billets sont déjà disponibles à la vente, avec des tarifs annoncés à partir de 49 euros l’aller simple. Cette nouvelle ligne s’inscrit dans la stratégie de développement du réseau régional de la compagnie, qui entend répondre à la demande croissante pour des destinations touristiques en été.

Transavia poursuit ainsi son implantation à Lyon, où près d’un demi-million de passagers ont été transportés l’an dernier.