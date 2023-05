Le képi de préfet de Jean Moulin prêté au CHRD à Lyon

Dans le cadre d'une exposition exceptionnelle du Centre historique de la résistance et de la déportation, le képi de préfet de Jean Moulin sera exposé à Lyon.

Fin novembre 2023, le Centre historique de la résistance et de la déportation (CHRD) de Lyon proposera une exposition provisoirement intitulée "Autour de Jean Moulin", pour marquer les 80 ans de la mort du résistant torturé dans les murs du CHRD après son arrestation à Caluire le 21 juin 1943.

Plus jeune préfet de France

L'objectif de cette exposition, "donner à comprendre l'épaisseur historique et mémorielle du héros du personnage à travers le portrait de ceux qui l'ont connu, ont écrit ou réfléchi sur lui". Dans une délibération du conseil municipal de Lyon qui se tiendra ce jeudi 11 mai, on apprend que le Musée de l'Ordre et de la Libération, créé aux Invalides en 1970 et dédié à l'ordre fondé par le général De Gaulle, a accepté de prêter le képi de préfet de Jean Moulin au CHRD. Des documents d'archives parmi lesquels l'ordre, signé du colonel Passy, relatif à la décoration de Jean Moulin le 17 septembre 1942, seront également prêtés.

Pour mémoire, en 1937, Jean Moulin est nommé préfet de l'Aveyron, le plus jeune de France. Il deviendra deux ans plus tard préfet d'Eure-et-Loir. Après son arrestation le 21 juin 1943, il sera détenu à la prison de Montluc où le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, s'est rendu ce lundi 8 mai pour lui rendre hommage.