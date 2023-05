Après le retrait du président emblématique de l’Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, le nouveau président américain John Textor va parler à la presse pour donner ses perspectives d’avenir.

Jean-Michel Aulas n’a plus les rênes de l’OL. Au lendemain de l’annonce de son retrait du club de foot de la capitale des Gaules après 36 ans de bons et loyaux services, son successeur John Textor va se présenter face aux médias, mardi 9 mai à 18 heures. Cette prise de parole va permettre à l’investisseur américain de présenter son projet et ses ambitions.

Certaines craintes pour les employés du club

En amont de cette conférence de presse, le nouveau président a décidé de rencontrer à 16 heures les collaborateurs du club pour discuter de la suite des événements rapporte l’Équipe. Après la fin de l’ère Aulas, de nombreux employés s’interrogent quant à la préservation de leur poste ou non.

Lire aussi : Entre Jean-Michel Aulas et les politiques, un match déséquilibré