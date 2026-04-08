Le groupe lyonnais spécialisé dans le vélo urbain et électrique a été placé en redressement judiciaire fin mars. Une procédure qui illustre le retournement brutal d’un secteur porté par le boom post-Covid.

Née à Lyon au milieu des années 2000, l’enseigne Cyclable s’est imposée comme l’un des pionniers du vélo à assistance électrique en France. En quelques années, la marque a bâti un réseau de plus de 80 magasins en France et en Suisse, mêlant boutiques en propre et franchises, porté par l’essor des mobilités douces et l’explosion des ventes durant la crise sanitaire.

Mais depuis 2023, la tendance s’est inversée. Le marché du cycle connaît un net ralentissement, marqué par une baisse de la demande, des stocks élevés et une concurrence accrue entre distributeurs. Dans ce contexte, l’entreprise lyonnaise a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon fin mars, comme le rapportent nos confrères de Tribune de Lyon.

La procédure concerne principalement les magasins intégrés du réseau. Les franchisés, juridiquement indépendants, ne sont pas directement touchés, même s’ils restent liés au siège lyonnais pour certains services et l’image de marque. Une période d’observation s’ouvre désormais pour tenter de restructurer l’activité, préserver l’emploi et attirer d’éventuels repreneurs dans un secteur devenu plus incertain.