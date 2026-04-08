Une grande vente de plantes de nouveau organisée à Lyon en avril

L'enseigne "Plante pour Tous" organise une nouvelle vente de plantes à prix cassés à Lyon, du 24 au 26 avril prochain.

C'est une vente à laquelle les Lyonnaises et Lyonnais commencent à être habitués. Du 24 au 26 avril prochain, l'enseigne "Plante pour Tous" organise une nouvelle vente à l'espace In-Sted, dans le 3e arrondissement de Lyon. Au total, plus de 150 variétés de plantes d'intérieur et d'extérieur seront proposées à la vente à partir de 0,99 euros.

Une équipe de l'enseigne sera également présente pendant les trois jours pour conseiller les clients qui pourront aussi acheter du terreau, des pots ou des cache-pots.

La vente sera ouverte de 9h à 19h les vendredi 24 et samedi 25 avril et de 10h à 17h le dimanche 26 avril. Si l'entrée est libre, les clients ont possibilité de réserver un créneau gratuitement en ligne pour éviter la file d'attente. Il y a quelques jours, une même vente avait été organisée dans la rue de la Part-Dieu à Lyon.