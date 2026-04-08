Actualité
vente plantes lyon villeurbanne
(@Plantes addict)

Une grande vente de plantes de nouveau organisée à Lyon en avril

  • par V.G.

    • L'enseigne "Plante pour Tous" organise une nouvelle vente de plantes à prix cassés à Lyon, du 24 au 26 avril prochain.

    C'est une vente à laquelle les Lyonnaises et Lyonnais commencent à être habitués. Du 24 au 26 avril prochain, l'enseigne "Plante pour Tous" organise une nouvelle vente à l'espace In-Sted, dans le 3e arrondissement de Lyon. Au total, plus de 150 variétés de plantes d'intérieur et d'extérieur seront proposées à la vente à partir de 0,99 euros.

    Une équipe de l'enseigne sera également présente pendant les trois jours pour conseiller les clients qui pourront aussi acheter du terreau, des pots ou des cache-pots.

    La vente sera ouverte de 9h à 19h les vendredi 24 et samedi 25 avril et de 10h à 17h le dimanche 26 avril. Si l'entrée est libre, les clients ont possibilité de réserver un créneau gratuitement en ligne pour éviter la file d'attente. Il y a quelques jours, une même vente avait été organisée dans la rue de la Part-Dieu à Lyon.

    à lire également
    Vélo en Ville - @Hugo LAUBEPIN
    Le groupe lyonnais Cyclable placé en redressement judiciaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vente plantes lyon villeurbanne
    Une grande vente de plantes de nouveau organisée à Lyon en avril 08:42
    Vélo en Ville - @Hugo LAUBEPIN
    Le groupe lyonnais Cyclable placé en redressement judiciaire 08:32
    Depuis Lyon, un nouveau hub pour former les humanitaires au Moyen-Orient 08:10
    Un fast-food de Lyon fermé par la préfecture pour travail dissimulé 07:53
    Lyon : un homme interpellé après avoir exhibé une arme durant une rixe 07:39
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:21
    Lyon soleil
    Du soleil et de la chaleur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus 07:12
    "C’est gagnant-gagnant pour tout le monde" : les promesses des RER régionaux 07:00
    À Lyon, Emmanuel Macron appelle à plus de"coordination" internationale contre les pandémies 07/04/26
    Une école primaire
    L’Académie de Lyon devrait perdre 5 000 élèves à la rentrée 2026 07/04/26
    Suppression de 229 postes dans les magasins Printemps : à Lyon, "une réorganisation des effectifs" prévue  07/04/26
    L'ancien maire de Saint-Fons dénonce les "contradictions" de son successeur insoumis 07/04/26
    Lyon : le métro A perturbé, la reprise de la circulation estimée à 18 heures 07/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut