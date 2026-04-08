Depuis Lyon, un nouveau hub pour former les humanitaires au Moyen-Orient

Le site de BioMérieux à Craponne dans le Rhône. Crédit : Google Street View

La Fondation Mérieux, Community Jameel et Bioforce lancent un projet de centre régional de formation destiné aux acteurs de première ligne au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Une nouvelle initiative internationale en matière de santé et d’action humanitaire a été annoncée à Lyon lors du One Health Summit. La Fondation Mérieux, Community Jameel et l’ONG Bioforce ont signé un accord pour créer le Hub Mérieux-Jameel de Bioforce-MENA, un centre régional dédié à la formation des professionnels humanitaires et de santé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

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Ce projet vise à former 1 300 professionnels d’ici 2030 grâce à des parcours mêlant formation en ligne, sessions en présentiel et programmes intensifs. Le hub sera basé à Beyrouth, avec un premier campus consacré à la réponse d’urgence à Gaza, initialement installé en Égypte.

L’initiative intervient dans un contexte de crises prolongées et de forte hausse des besoins humanitaires dans la région. Début 2026, plus de 58 millions de personnes nécessitaient une aide urgente, tandis que de nombreux travailleurs humanitaires ont été tués ces dernières années dans les conflits.

Pour les partenaires, ce hub doit renforcer les compétences locales et améliorer la capacité de réponse aux urgences sanitaires et humanitaires. Une démarche présentée comme un investissement durable dans la résilience des systèmes de santé et des acteurs de terrain.