Des militants s’introduisent sur trois chantiers pour dénoncer le Lyon-Turin

Trois chantiers lyonnais du Lyon-Turin ont été pris pour cible par des militants écologistes du collectif Extinction Rebellion.

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai, des militants du collectif Extinction Rebellion ont pénétré sur trois chantiers de l’agglomération lyonnaise. Ils y ont déployé de larges banderoles pour dénoncer le second projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Dans un communiqué, les militants qualifient ce chantier de "projet inutile", dénonçant ses coûts et ses "impacts environnementaux délirants". Ils estiment également que les conséquences sur les terres agricoles et les ressources en eau seraient importantes sur l’ensemble du tracé.

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Un projet qui méprise les locaux selon les militants

Le collectif cible également les grands groupes industriels impliqués dans les travaux, citant notamment Vinci, Eiffage, NGE ou encore Vicat : "ils se font offrir des dizaines de milliards d’euros d’appels d’offre au détriment des villages et du contribuable. Ce genre de mégaprojets continue de voir le jour au mépris total des habitants".

Invité dans l’émission 6 minutes chrono de Lyon Capitale en février dernier, Stéphane Guggino, directeur général de La Transalpine, association des défenseurs du projet, rappelait l’importance du chantier. "C'est un projet européen, un projet international. Lyon est une destination majeure de l'itinérance générale, donc on attend évidemment un soutien politique très fort." La ligne Lyon-Turin aura pour objectif de décarboner la vallée de la Maurienne.

Une mobilisation qui se poursuit à Lyon

Cette action nocturne s’inscrit dans une série de mobilisations contre le projet ferroviaire et plus largement contre l’artificialisation des sols, appelée "Fissurer le béton". "La lutte va continuer et grandir, dès cette après-midi, elle appelle à rejoindre l’Alternatibar à Lyon (Montée de la Grande Côte) pour une collecte de fonds au profit de la lutte contre le 2e Lyon-Turin et une réunion d‘information à 17h30", annoncent les militants.

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