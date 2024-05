Les 18 et 19 mai 2024 à Brignais (69), l’association « les Amis du Vieux Brignais » fête le centenaire du « Grand Prix Automobile de Lyon 1924 » avec un rassemblement de 180 voitures anciennes, deux parcours de 70 équipages et la participation du Club Bugatti.

Avis aux passionnés de voitures d'antan. Le Grand Prix Automobile de Lyon fête ses 100 ans à Brignais les 18 et 19 mai, avant sa délocalisation. Au total, 180 voitures seront exposées pour cette édition 2024 dont 65 véhicules légendaires du fameux club Bugatti. 80 équipages participeront aux 2 parcours sur route ouverte de 70 km (dont le parcours historique de 1924) prévus les après-midis du weekend. Plus de 3 000 visiteurs sont attendus pour découvrir ces illustres voitures de course.

Les vieilles voitures, un marché juteux en France

Selon la Fédération française des véhicules d'époque, il y a 230 000 collectionneurs de véhicules anciens, propriétaires de 800 000 véhicules en France, pour un marché estimé à 4 milliards d'euros. "Il est vrai qu'il y a un engouement général pour le vintage, en particulier pour les automobiles anciennes, expliquait à Lyon Capitale Bernard Buffrad, organisateur de l'Échappée vintage. “Cela fait appel à la fois à notre histoire personnelle, parce qu'on a tous un souvenir dans un véhicule particulier du père, du grand-père, de l'arrière grand-père (...)”.

