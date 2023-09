Lyon, future capitale française de la voiture ?

Par le nombre de marques présentes et l'importance des avant-premières dévoilées, le Salon automobile de Lyon est en train de s'imposer comme un rendez-vous incontournable de la filière.

Dans une ville où les Verts sont aux responsabilités, la tenue d'un salon de l'auto relève de l'incongruité.

Du jeudi 28 septembre au lundi 2 octobre, le 40e salon de l'automobile de Lyon se tient à Eurexpo. Plus de 50 marques ont fait le déplacement pour ce "rendez-vous business où la vente est mise à l’honneur" explique GL Events, organisateur du salon, pendant lequel, en 2022, 1 850 véhicules avaient trouvé preneur sur les cinq jours de l’événement.

"Lyon est le 1er salon européen en nombre de marques"

Anne-Marie Baezner, du Salon automobile de Lyon

Parmi les marques présentes, toutes celles du groupe Stellantis (fusion de PSA Peugeot-Citroën et Fiat Chrysler Automobiles), de nombreuses marques asiatiques et des nouveautés comme VinFast, surnommé "le Tesla vietnamien", le constructeur MG ou les Chinois de BYD et de Leapmotor, déterminés à se faire une place sur le marché européen du véhicule électrique.

A cotés des six marques de luxe déjà présentes en 2022 (Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati et Porsche), deux nouvelles marques, Lotus et McLaren, complètent ce plateau de prestige pour cette 40e édition.

"Lyon est le 1er salon européen en nombre de marques" se félicite Anne-Marie Baezner, directrice du Salon automobile de Lyon.

35 nouveautés à Lyon, dont de nombreuses 100% électriques

Preuve que le salon de Lyon devient véritablement incontournable, trente-cinq nouveautés seront présentées en France : notamment l'Aston Martin DB12, la nouvelle Fiat 600e, 100% électrique, le Toyota C-HR, la nouvelle Peugeot 308 restylée, le Renault Scénic 100% électrique made in France (pour lequel le début de commercialisation débutera dès 2024) la Jeep Avenger 100% électrique ou encore la nouvelle Tesla 3.

Passage obligé pour tout constructeur automobile, les concept-car, qui permettent de faire connaître son savoir-faire et sa maîtrise technologique, ne seront pas en reste. Cinq prototypes sont exposés à Lyon : la Mercedes Vision AMG, Citroën Oli, DS-E Tense Performance et l'Alpine A290

Mercedes Vision AMG

Cette année, le Salon automobile de Lyon pourrait donc tirer son épingle du jeu, le rendez-vous phare de Genève s'expatriant à Doha et le salon de Munich (qui s'est tenu début septembre) n'ayant accueilli que dix-sept marques.

Un salon "frugal et appétissant"

Une singularité qu'il doit à son repositionnement stratégique, opéré en 2015. Exit alors les stands cathédrales et les installations XXL, place aux stands de 100 m2 à 600 m2, homogènes et uniformes. "On est reparti du marché, explique Anne-Marie Baezner, en remettant les véhicules au cœur de l’événement." La presse spécialisée parle, elle, de "retour aux salons à visage humain". Résultat, les marques sont plus nombreuses à faire le déplacement à Lyon car tout le monde est logé à la même enseigne.

"J'ai l'habitude de dire que Lyon est un salon frugal pour les exposants et appétissant pour les visiteurs". 65 000 curieux sont attendus du 28 septembre au 4 octobre à Eurexpo.

Le"modèle lyonnais" automobile

Des constructeurs et distributeurs qui, semble-t-il, sont séduits par ce "modèle lyonnais. Ainsi, les marques jouent leur carte en proposant leurs nouvelles motorisations électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou hydrogène.

Le salon de Lyon avait déjà pris en marche cette mutation vers l’électrique. Après un focus sur l’électromobilité en 2022, l’hydrogène est mis à l’honneur au sein d’un pôle, "une première dans un salon automobile", destiné à expliquer au grand public.

Symbio, installé à Vénissieux et qui ambitionne de devenir un acteur industriel mondial sur la pile à hydrogène, a son stand.

Lire aussi : Voiture à hydrogène : Symbio, à Vénissieux, rêve d’un destin mondial

Comme la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a remporté un appel à projets européen pour développer la filière de production de l’hydrogène, a son stand.

Plus cocasse, la Métropole de Lyon, portée par les Ecologistes, a également pris son stand, axé sur l'écomobilité et le covoiturage. Le vice-président aux mobilités innovantes et actives est attendu pour l'ouverture du salon automobile de Lyon.

Et si Lyon, terre du premier moteur à explosion du monde, devenait la capitale de l'automobile de demain ?

Durant la première moitié du XXe siècle, la ville de Lyon s’impose dans quatre secteurs industriels particulièrement innovants, dont l’automobile. Quelques grandes marques pionnières de l’industrie automobile française comme Rochet-Schneider, Voisin, Berliet naissent à Lyon et font de la ville, avant 1914, la capitale de l’automobile.



Lire sur le sujet : L’architecture lyonnaise et ses secrets : le patrimoine industriel et automobile