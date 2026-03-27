Les conducteurs de bus TCL des secteurs de Sarcey, Arnas, Amplepuis et Monsols ont annoncé faire grève ce lundi. Licenciement d'un collège, absence d'indemnités, système de billetterie fragile, les raisons sont multiples.

Les conducteurs de bus TCL sur les secteurs de Sarcey, Arnas, Amplepuis et Monsols ne seront pas sur les routes ce lundi. En cause, le licenciement sans indemnité d'un conducteur après 28 ans de service. Il y a environ deux semaines, celui-ci a été épinglé par un contrôleur car la machine embarquée destinée à valider les titres de transports n'a pas été utilisée par le chauffeur.

Un licenciement qui mobilise, puisque six syndicats dont l'UNSA ont annoncé faire grève ce lundi 30 mars. Un délégué syndical interrogé par nos confrères du Progrès dénonce "un système de billetterie fragile".

A noter qu'une autre raison motive cette grève en plus du licenciement de ce chauffeur, il s'agit de l'absence d'indemnités qui a entrainé une plainte de la CGT aux prudhommes et engagé des démarches par l'intermédiaire d'un avocat. Les conducteurs jugent également que leur formation à ce nouvel outil est insuffisante puisqu'ils n'ont eu que quinze minutes pour se familiariser avec le dispositif. Selon les informations de nos confrères, Transdev justifie ce licenciement par un manquement aux principes de sécurité.