Actualité
bus TCL
La nouvelle identité des bus TCL. (@LC)

Licenciement d'un chauffeur : les bus TCL du Rhône en grève ce lundi

  • par Romain Balme

    • Les conducteurs de bus TCL des secteurs de Sarcey, Arnas, Amplepuis et Monsols ont annoncé faire grève ce lundi. Licenciement d'un collège, absence d'indemnités, système de billetterie fragile, les raisons sont multiples.

    Les conducteurs de bus TCL sur les secteurs de Sarcey, Arnas, Amplepuis et Monsols ne seront pas sur les routes ce lundi. En cause, le licenciement sans indemnité d'un conducteur après 28 ans de service. Il y a environ deux semaines, celui-ci a été épinglé par un contrôleur car la machine embarquée destinée à valider les titres de transports n'a pas été utilisée par le chauffeur.

    Un licenciement qui mobilise, puisque six syndicats dont l'UNSA ont annoncé faire grève ce lundi 30 mars. Un délégué syndical interrogé par nos confrères du Progrès dénonce "un système de billetterie fragile".

    A noter qu'une autre raison motive cette grève en plus du licenciement de ce chauffeur, il s'agit de l'absence d'indemnités qui a entrainé une plainte de la CGT aux prudhommes et engagé des démarches par l'intermédiaire d'un avocat. Les conducteurs jugent également que leur formation à ce nouvel outil est insuffisante puisqu'ils n'ont eu que quinze minutes pour se familiariser avec le dispositif. Selon les informations de nos confrères, Transdev justifie ce licenciement par un manquement aux principes de sécurité.

    à lire également
    "Une activité extrêmement soutenue" : 7 tonnes de stupéfiants saisies par les douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2025

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Une activité extrêmement soutenue" : 7 tonnes de stupéfiants saisies par les douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 14:08
    Dissolution de la Jeune Garde : le recours examiné début avril par le Conseil d’État 13:58
    Le deuxième mandat de Grégory Doucet débute : suivez en direct le conseil municipal d'installation 13:55
    bus TCL
    Licenciement d'un chauffeur : les bus TCL du Rhône en grève ce lundi 13:46
    Comédie-Odéon : "En attendant Bojangles", du rire aux larmes, de la page à la scène… 12:52
    d'heure en heure
    Endométriose : à Lyon, les ultrasons focalisés deviennent un traitement de référence 12:07
    Premier déplacement pour Véronique Sarselli, la phase opérationnelle de la police des transports débute 11:37
    Sous la blouse, des visages : à Lyon, une exposition qui bouscule le regard sur le cancer 11:25
    Kaléidoscope au Radiant-Bellevue : Käfig, une explosion de danses ! 11:20
    Festival de théâtre d’objets et marionnettes : Suivez le “Fil” ! 10:40
    Près de Lyon, un bus termine sa course contre le mur d’un collège 10:05
    Véronique Sarselli et ses 25 vice-présidents
    Aulas, Fautra, Gascon, Oliver : qui sont les 25 vice-présidents de Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon 09:33
    Lyon : deux hommes blessés à la Guillotière après deux agressions au couteau 08:50
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut