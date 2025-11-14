Porté disparu depuis la nuit du 30 octobre, Flynn Ganneval, étudiant autrichien de 19 ans, a été retrouvé sans vie ce jeudi 13 novembre dans le Rhône

Le corps repêché jeudi après-midi dans le Rhône, à hauteur d'Oullins-Pierre-Bénite, est bien celui du jeune étudiant Flynn Ganneval, disparu depuis le 30 octobre à Lyon. Une triste nouvelle qui met fin à deux semaines d’intenses recherches.

Les documents d’identité et les effets personnels découverts sur lui ont permis aux enquêteurs de confirmer son identité, indiquent nos confrères de France 3. Selon le parquet de Lyon, aucune lésion suspecte n’a été observée sur le corps et rien, à ce stade, ne suggère une agression, même si des examens médico-légaux doivent encore préciser les circonstances du décès.

Flynn Ganneval, inscrit en première année à l’EM Lyon, s’était volatilisé dans la nuit d’Halloween après s’être éloigné de ses amis près d’une boîte de nuit du quartier de la Confluence. Sa disparition avait suscité une vive mobilisation, notamment celle de sa famille, installée à Vienne, qui avait financé des recherches privées grâce à une cagnotte dépassant les 100 000 euros.

Le spécialiste mandaté par ses proches estimait dès mercredi que retrouver le corps constituait désormais l’unique espoir pour permettre à la famille d’entamer son travail de deuil.