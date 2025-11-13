Actualité
Le corps d'un homme repêché dans le Rhône, probablement celui de Flynn Ganneval

    • Le corps d’un homme a été repêché ce jeudi dans le Rhône, à hauteur d’Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon. Il pourrait s’agir de Flynn Ganneval, l’étudiant de l’EM Lyon disparu le 30 octobre.

    Les secours sont intervenus à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon, ce jeudi 13 novembre après que le corps d'un homme a été retrouvé, indiquent nos confrères d’Actu Lyon. La victime, dont l’âge et l’identité restent pour l’heure inconnus, a été retrouvée flottante à la surface de l’Yzeron, à une cinquantaine de mètres sa jonction avec le Rhône.

    Selon les informations du Progrès, les premières constatations laisseraient toutefois penser qu’il s’agit de Flynn Ganneval, cet étudiant âgé de 19 ans disparu à Confluence le 30 octobre dernier. Pour rappel, le jeune homme se trouvait avec un groupe d’amis entre les boîtes de nuit le Azar et le Sucre. Si l’enquête confirme qu’il s’agit bien de Flynn Ganneval, la piste de la chute accidentelle dans l'eau reste privilégiée.

    Après de multiples appels à l’aide, une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte la semaine dernière. La famille du jeune homme avait également mobilisé de nouveaux experts et techniciens pour tenter de le retrouver.

