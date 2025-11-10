Disparition de Flynn Ganneval à Lyon : sa famille mobilise de nouveaux experts et techniciens

En plus de l’appel à témoins lancé par la police, la famille de Flynn Ganneval demande l’aide d’experts et de techniciens pour tenter de retrouver cet étudiant de l’EM Lyon.

Disparu dans la nuit du 30 octobre, Flynn Ganneval reste introuvable. Cet étudiant autrichien de 19 ans à l’EM Lyon a été vu pour la dernière fois dans le quartier de Confluence, entre les boîtes de nuit le "Azar" et "le Sucre", aux alentours de 00h40.

Si un appel à témoins a été lancé par la police, sa famille demeure inquiète et se mobilise grâce à de "nouveaux moyens privés" avec des experts et techniciens, indique-t-elle dans un communiqué ce lundi. Des recherches sont également en cours autour du quartier de Confluence et en aval du lieu de sa disparition.

Pour rappel, le jour de sa disparition, Flynn Ganneval, portait un débardeur blanc avec des motifs de bouche rouge, ainsi qu’une cravate rouge. Il avait également une veste marron clair, aspect velours, un jean baggy bleu clair, ainsi que des baskets Adidas Spezial marron. Il mesure 1m75 et a un physique "très sportif".

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police nationale au 04 72 82 15 00 ou 04 78 78 40 40, ainsi que la coordination des opérations de recherche au 07 56 86 96 99 ou par mail : helpfindingflynn@icloud.com