Le centre temporaire administratif de Saint-Priest reste ouvert

Le délai moyen dans le Rhône pour renouveler une pièce d’identité et de plus de 50 jours.

Ouvert depuis le mois de juin, le centre temporaire de Saint-Priest a connu un véritable succès. Spécialement dédié aux demandes de passeports, il restera ouvert encore deux mois.

Bonne nouvelle pour ceux qui doivent faire renouveler leur passeport. Lancé au mois de juin 2023 en même temps que celui de la Ville de Lyon, le centre temporaire de Saint-Priest est un succès. Pour cette raison, la Ville de Saint-Priest a décidé de prolonger de deux mois son ouverture. Il continuera de se concentrer sur les demandes de passeports et cartes d'identité. Il restera ouvert jusqu'au 15 décembre 2023.

Un plan d'urgence qui porte ses fruits

Exclusivement dédiés aux demande de passeports, les centres de Saint-Priest et de Lyon ont recensés à eux deux "plus de 20 400 demande", explique la préfecture du Rhône. Ce qui a permis de considérablement alléger "la pression sur les mairies du Rhône principalement, et de ses départements voisins", continue le communiqué.

Ces centres temporaires sont notamment le résultat du "plan d'urgence mis en place par le Ministère de l'Intérieur pour soutenir l'effort des collectivités dans la réduction des délais" pour obtenir ses papiers d'identité, explique le communiqué. Un plan qui semble porté ses fruits. Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, le délai moyen d'obtention d'un rendez-vous serait passé de "25 jours en moyenne contre 51 jours il y a quatre mois", affirme la préfecture.

Le procédé continue de se développer. Désormais, les communes du Rhône de Lentilly et Communay ont, elles-aussi, leur centre. Francheville ouvrira un centre dès le mois de novembre. D'autres communes devraient également joindre ce grand plan d'ici la fin d'année.