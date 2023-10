Dans un communiqué, l'exécutif de la région Auvergne-Rhône-Alpes, laisse entendre que l'enquête publiée par nos confrères de France Info a été instrumentalisée par Franck-Olivier Lachaud, ex-directeur général des services de la région.

La Région n'aura pas tardé à réagir. Dans un long communiqué publié ce jeudi soir, l'exécutif mené par Laurent Wauquiez a démenti avec fermeté les accusations d'emplois fictifs au sein du cabinet du président LR de région. Ce jeudi matin, nos confrères de France Info publiaient une enquête dans laquelle il était question de quatre postes de collaborateurs de Laurent Wauquiez. Selon l'enquête de la radio publique, ces quatre collaborateurs employés de la Région, travaillent en réalité à la préparation d'une candidature pour l'élection présidentielle 2027.

"De nombreuses erreurs et approximations"

Pour la région, cette enquête "contient de nombreuses erreurs et approximations, ce, malgré les éléments complets apportés par la Région dont les auteurs ont choisi de ne pas faire état." "L’organisation centralisatrice du pays nécessite, pour la représentation de nos intérêts et le pilotage de nos dossiers, une présence au meilleur niveau" explique ensuite le communiqué, pour justifier la présence de ces collaborateurs à Paris et non en région.

Détaillant poste par poste le rôle de chacun de ces collaborateurs, la Région affirme qu'en aucun cas ils ne servent l'intérêt personnel de Laurent Wauquiez, pressenti pour être le candidat de la droite aux prochaines élections présidentielles. "Concernant Mme Nawel G la Région réfute fermement les allégations calomnieuses proférées" mais confirme la "procédure de licenciement" à l'encontre de cette collaboratrice.

L'ex directeur général des services derrière ces accusations ?

Pour expliquer la publication de ces informations, la région Aura laisse sous-entendre que les journalistes de Radio France à l'origine de ces révélations auraient pu être instrumentalisés par Franck-Olivier Lachaud, ex directeur général des services de la Région, limogé au bout de huit mois.

"Il n’est pas resté très longtemps à son poste pour avoir rencontré des difficultés de gestion interne. Il est assez vraisemblable que ces fausses informations, sur lesquelles se sont appuyés les journalistes, ne soient pas étrangères à cette situation", explique la région dans son communiqué, suspectant ainsi son ancien collaborateur d'être à l'origine des fuites dans la presse.