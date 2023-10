Émeutes urbaines de juin : cinq individus interpellés

Cinq personnes ont été interpellées après avoir commis des violences lors des émeutes urbaines du 29 au 1er juillet à Lyon. Deux personnes reconnaissent partiellement les faits.

Alors que de nombreuses violences urbaines étaient recensées à Lyon en juin dernier après la mort du jeune Nahel, les interpellations continuent. Ce mardi 17 octobre, cinq personnes d'une vingtaine d'années ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Elles sont notamment accusées d'avoir commis, le visage camouflé, "de nombreuses exactions (véhicules brulés, poubelles et mobiliers urbains incendies, vitrines de magasins et agence bancaire dégradées)", rapporte la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône (DDSP). Les faits se seraient produits à Saint-Fons, dans les nuits des 29 et 30 juin et du 30 juin au 1er juillet 2023.

L'enquête des policiers a permis de remonter jusqu'à ces cinq individus. Ils ont tous été interpellés et placés en garde à vue. Trois personnes reconnaissent leur présence sur les lieux mais réfutent toute participation aux violences urbaines. Elles sont ressorties libres. Enfin, deux autres individus reconnaissent partiellement les faits.

Ils ont tous été présentés au parquet ce jeudi 17 octobre, en vue d'une comparution immédiate.