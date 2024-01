Recherché, il est arrêté près de Lyon lors d'un refus d'obtempérer

Dans la soirée du jeudi 25 janvier, la police a interpellé un individu après un refus d'obtempérer à Saint Fons, au sud de Lyon. Il était recherché par la justice.

Il est un peu plus de 23 heures jeudi 25 janvier lorsque la police remarque une voiture roulant à vive allure sur la commune de Saint-Fons. Les policiers tentent alors de contrôler son conducteur, en vain, celui-ci refusant de s'arrêter. Perdu de vue à Vénissieux par les policiers, avant de finalement être retrouvé sur le périphérique Laurent Bonnevay, le chauffard a finalement mis fin à sa course près de Villeurbanne, au fond d'une impasse située rue Marcel Doret, précise la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône.

Recherché par la justice

Le suspect a alors tenté de prendre la fuite en escaladant un portail, avant que la police ne l'interpelle, non sans difficulté. Avant son placement en garde à vue, les agents ont retrouvé sur lui 181 grammes de résine de cannabis.

Déjà connu des services de police, cet homme de 26 ans était recherché par la justice. Lors de son interpellation, il conduisait sans permis et était sous l'emprise de cannabis et de cocaïne. Le suspect a reconnu les faits, à l'exception de la conduite sans permis. Il a été présenté au parquet de Lyon samedi 27 janvier et placé en détention provisoire dans l'attente d'une comparution en délai différé.