Alors que les stocks de sang restent trop bas, l'Établissement français du sang ouvre une deuxième maison du don à Lyon.

Les Lyonnais auront bientôt un nouvel endroit où donner leur sang. En effet, une deuxième maison du don ouvrira ses portes le 16 janvier 2024, au 74 rue de la Villette, dans le 3e arrondissement. Situé à proximité de la gare Lyon Part-Dieu, le centre bénéficiera d'un emplacement central stratégique. "On a déjà pas mal de rendez-vous pris sur les deux premières semaines après l'ouverture", indique Anna Josephsson, chargée de communication auprès de l'Établissement français du sang (EFS).

Depuis quelques années, les réserves de sang se maintiennent difficilement au niveau national. Alors que 110 000 poches de sang sont nécessaires pour maintenir un stock tout juste suffisant, l'EFS n'en dénombre aujourd'hui que 90 000. L'organisme essaye ainsi de multiplier les campagnes de sensibilisation pour inciter les Français à faire don de leur sang, leur plasma ou leurs plaquettes. "Donner ça prend une heure et ça sauve trois vies", affirme Anna Josephsson. Et d'ajouter : "On a du mal à mobiliser les donneurs et à retrouver les réserves d'avant Covid". A l'échelle de l'Auvergne-Rhône-Alpes, 1 200 dons sont réalisés chaque jour contre les 1 400 nécessaires.

Par ailleurs, la nouvelle maison du don se concentrera sur le sang et le plasma, elle ne prélèvera pas de plaquettes contrairement au centre de Confluence. En particulier, le don de plasma représente un véritable enjeu pour l'EFS. "Aujourd'hui on soigne beaucoup au plasma, notamment les personnes sous perfusion et pour certains médicaments". Ce liquide est un composant essentiel du sang dans lequel circulent les globules rouges et blancs et les plaquettes. Il contient ainsi des protéines d’un intérêt thérapeutique majeur pour les patients, comme les malades du sang ou les grands brulés.

L'inauguration officielle de la maison du sang de Part-Dieu se fera le jeudi 18 janvier autour d'un cocktail. L'ensemble des critères à remplir pour donner son sang sont à retrouver sur le site de l'EFS avec les places de rendez-vous disponibles.