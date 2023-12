Logo Auvergne-Rhône-Alpes, polo, pull... Les contours de l'uniforme au lycée

La Région Auvergne-Rhône-Alpes va tester l'uniforme dans cinq lycées à la rentrée 2024. La collectivité fera l'impasse sur le pantalon et son logo devrait être présent sur la tenue.

En cette fin de semaine, le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal dévoilera les contours de l'expérimentation de l'uniforme dans des écoles, collèges et lycées de France. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez se sont portés volontaires pour participer à l'expérimentation dans cinq lycées du territoire.

Trois polos et deux pulls, pas de pantalon

Le kit de base proposé par l'Etat, devrait être composé de cinq polos, deux pulls et deux pantalons, mais les régions pourront choisir de n'utiliser qu'une partie de l'ensemble. Selon nos informations, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de ne pas utiliser de pantalons et proposera trois polos et deux pulls aux lycéens concernés par l'expérimentation. Le choix est fait notamment pour des raisons budgétaires afin de pas dépasser le coût de 200 € (financés par la Région et l'Etat) et de n'avoir aucune dépense supplémentaire pour les parents.

Aussi, ces vêtements devraient être personnalisés avec le fameux logo de la collectivité, a appris Lyon Capitale, devenu célèbre tant chaque Auvergne-Rhônalpin le croise tous les jours. Interrogé, Mickaël Paccaud, conseiller régional délégué à l'excellence éducative ne confirme pas mais explique que "l'idée est de créer un esprit collectif autour de la fierté de l'établissement et de la région Auvergne-Rhône-Alpes".

La collectivité souhaite produire ces vêtements uniquement sur son territoire et expérimenterait l'uniforme dans cinq lycées, trois publics et deux privés. "Nous avons ciblé des établissements urbains, d'autres ruraux. L'objectif est d'avoir une vraie évaluation du dispositif", précise Mickaël Paccaud.

