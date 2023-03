Laurent Wauquiez débloque 500 000 € pour financer la vidéosurveillance en Auvergne-Rhône-Alpes

La Région Auvergne-Rhône-Alpes distribue près de 530 000 € pour aider les communes du territoire à s'équiper de nouvelles caméras notamment.

La sécurité n'est pas une compétence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais son président LR, Laurent Wauquiez en a fait une priorité. Lors de sa dernière commission permanente, la Région a ainsi débloqué près de 530 000 €, principalement pour subventionner des communes souhaitant s'équiper de dispositifs de vidéosurveillance.

Plusieurs communes du Rhône s'équipent

Dans le Rhône, Caluire-et-Cuire et son maire LR, Philippe Cochet, déploiera 11 nouvelles caméras. Chassieu, Dardilly, Messimy et Neuville-sur-Saône, bénéficieront elles-aussi de nouvelles caméras ou de nouveaux équipement pour leur police municipale.

"Face à l’insécurité, il y a deux approches. Il y a ceux qui refusent de voir la réalité ou qui ne prennent pas conscience du quotidien de nos habitants confrontés à la délinquance. Et il y a des élus locaux courageux, qui font le choix de s’engager et d’agir pour protéger leurs habitants. Ils sont souvent esseulés et ont besoin de soutien, notamment financier", écrit Laurent Wauquiez dans un communiqué de presse.

