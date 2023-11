L’ATP officialise la disparition de l’Open Parc de Lyon

L'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes va bien quitter Lyon pour fusionner avec un autre ATP 250 à Munich, en Allemagne, et ainsi donner naissance à un ATP 500.

C’est désormais officiel, le tournoi ATP 250 de Lyon va disparaître du circuit professionnel à partir de 2025. Comme pressenti depuis quelques semaines, l’instance du tennis mondial a annoncé mercredi dans un communiqué que l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes sera abandonné au profit de la création d’un tournoi ATP 500 à Munich, en Allemagne, qui accueillait jusqu’ici un ATP 250. L’Open Parc aura tout de même le droit à une dernière édition en mai 2024, selon le calendrier ATP.

Plus d'ATP ou de WTA 250 à Lyon

La disparition du tournoi lyonnais s’inscrit dans la refonte du calendrier ATP, qui entraînera également la disparition des ATP 250 de Newport et Atlanta aux États-Unis, pour créer des ATP 500 à Dallas et Doha, la capitale du Qatar. En 2025, le circuit professionnel comptera donc 16 tournois ATP 500 à son calendrier.

Après la disparition du tournoi WTA 250 de Lyon, c’est un peu la fin du tennis professionnel à Lyon qui se dessine. Tout du moins à court terme puisqu’un projet de tournoi serait sur les tablettes de la LDLC Arena et de Jo-Wilfried Tsonga, le propriétaire de la All in Academy de tennis de Décines.

