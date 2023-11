L’Asvel s’impose sur le fil face à Dijon

(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Il aura fallu attendre la toute fin de la rencontre entre l’Asvel et Dijon pour voir les Villeurbannais se détacher d’une courte tête et l’emporter sur leur parquet de l’Astroballe (79-74) dimanche 12 novembre.

Longtemps indécise et plutôt à l’avantage des Bourguignons qui ont viré en tête à la mi-temps (43-42), la rencontre du dimanche 12 novembre entre l’Asvel et Dijon s’est finalement débloquée dans les derniers instants. Toujours menés d’un petit point sur leur parquet de l’Astroballe à l’issue du troisième quart-temps, les Villeurbannais ont trouvé les ressources pour faire tourner le match à leur avantage et s’imposer 79 à 74.

Avec cette victoire obtenue sur le fil de la 11e journée de Betclic Elite, l’Avel se relance après sa défaite face à Limoges. Les hommes de Gianmarco Pozzecco sont désormais 4e du championnat de France, toujours emmené par Monaco, tombeur de l’Asvel vendredi en Euroligue.

Après deux matchs d'Euroligue, programmés mercredi face à l'Alba Berlin et vendredi face au Baskoni Vitoria, l'Asvel affrontera Cholet, dimanche en Betclic Elite, pour confirmer.