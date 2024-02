L’archevêque de Lyon se dresse contre l’inscription de l’IVG dans la Constitution

Par voie de communiqué, l’archevêque de Lyon, Mgr de Germay, s’est opposé mardi à l’inscription dans la Constitution du droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) actuellement étudiée par le parlement.

Après l’Assemblée nationale le 30 janvier, ce mercredi 28 février le Sénat doit se prononcer sur l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution française. En cas de feu vert le texte pourrait être présenté la semaine prochaine au Congrès du Parlement afin d’adopter définitivement le projet, qui ferait alors de la France "le premier pays au monde à protéger (constitutionnellement) la liberté des femmes à disposer de leur corps", rappelait il y a peu le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti.

Alors que dans certains pays d’Europe ou les États-Unis l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est actuellement remise en cause, son inscription dans la Constitution continue de cliver la société française, notamment au sein de l’Église où l’on s’oppose vivement à cette possibilité. À Lyon, mardi 27 février, à la veille de l’arrivée sur la table du Sénat du sujet, l’archevêque de Lyon s’est dressé dans un communiqué contre cette décision du gouvernement.

Un "déni de démocratie ?"

"Si la loi était adoptée, la France mettrait au même niveau l’égale dignité de toute vie humaine – principe à valeur constitutionnelle - et la liberté d’accès à l’avortement. Comment expliquer une telle contradiction ?", s’inquiète le prélat lyonnais. Plutôt conservateur, celui qui confiait toutefois en 2021 ne pas être "un clone de Barbarin", assurant "je ferai simplement ce qui me semblera bon pour l’Église à Lyon", s’interroge sur un éventuel "déni de démocratie ?" sur cette question.

De manière générale, l’archevêque de Lyon estime que depuis la dépénalisation de l’avortement en 1975, "tout semble avoir été fait pour faciliter et banaliser l’IVG. Les résultats sont là : 2023 vient d’établir le triste record de 234 300 IVG en France alors que la tendance est à la baisse partout ailleurs en Europe". Plus loin, le plus haut responsable de l’Église catholique à Lyon s’interroge sur la possibilité aujourd’hui en France de débattre sur le sujet de l’IVG en France. Selon lui, "il devient difficile aujourd'hui de s’exprimer sur ce sujet sans prendre le risque de devenir une cible médiatique".

