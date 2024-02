Jeudi 22 février, deux jeunes filles SDF de 13 ans ont été arrêtées par la police après avoir volé le portefeuille d’une dame âge de 78 ans.

Les faits se sont déroulés jeudi 22 février dernier. Alors que la police effectuait sa "mission de lutte contre la délinquance", dans le métro A sur le secteur de l’Hôtel de ville dans le 1er arrondissement, l’un des agents repérait deux jeunes filles de 13 ans SDF déjà connues des services de police pour des "faits récurrents de vols à la tire."

Vol de portefeuille et de carte bancaire

Une surveillance des deux jeunes filles était alors mise en oeuvre, tandis qu’elles pénétraient dans un magasin situé rue Anatole France à Villeurbanne. Elles en ressortaient quelques minutes plus tard. La police entrait dans le magasin et rencontrait une dame âgée de 78 ans qui affirmait que son porte-cartes et sa carte bleue venaient de lui être dérobés de la poche de son manteau. Elle expliquait également que les deux jeunes filles l’avaient abordée quelques minutes plus tôt en prétextant demander leur chemin.

Se rendant compte du vol, la veille dame réussissait à rattraper les deux jeunes filles qui lui rendaient alors son portefeuille, mais sans sa carte bancaire. Grâce à ces informations, la police réussissait à interpeller les deux jeunes filles au niveau de l’avenue Henri Barbusse. L’une d’elles était en possession de la carte. La victime déposait plainte.

Les suspectes nient les faits

L’enquête permettait aux forces de l’ordre de découvrir que l’une des deux suspectes faisait déjà l’objet "d’une fiche de recherche suite à des faits similaires", précise le parquet de Lyon. Les deux jeunes filles étaient placées en garde à vue et niaient les faits. Elles ont été présentées au Tribunal pour enfants le 23 février.